'Liever geen Quick Boys of DVS'33 in de nacompetitie'

GOES-spits Steve Schalkwijk aan de bal tegen ADO'20 (foto: Orange Pictures)

GOES heeft, met nog drie wedstrijden te spelen, een voorsprong van zes punten op de concurrenten Jong FC Volendam. OFC, TEC en Westlandia. Van deze ploegen heeft alleen TEC een periodetitel op zak, de eerste.

Jong FC Volendam kan door de reglementen van de KNVB alleen rechtstreeks promoveren naar de Tweede Divisie. Aan de nacompetitie doen alleen eerste elftallen mee. Jong FC Volendam is daarvan uitgesloten. Mocht Jong FC Volendam op de eerste plaats eindigen in de derde periode, dan neemt de hoogst geklasseerde ploeg zonder periodetitel in de reguliere eindstand de deze titel over.

Doelsaldo

GOES heeft de beste papieren. Ook al omdat het doelsaldo van de Bevelandse ploeg (+19) veel beter is dan de concurrentie.

"We kunnen het heel ingewikkeld maken, maar ik denk dat we met vier punten uit drie duels de nacompetitie halen", zegt trainer Rogier Veenstra.

Derde Divisie B

stand 3e periode 1. GOES 8-22 + 19 2. Jong FC Volendam 8-16 + 19 3. OFC 8-16 + 7 4. TEC 8-16 + 5 5. Westlandia 8-16 + 1

Bij GOES zijn Jop Dekker (terug van vakantie), Ray Kroon (privé-omstandigheden), Ruben Besuyen (knie) en Jarreau Manuhuwa (teen en knie) beschikbaar voor het duel tegen EVV. Dat kan nog een lastige tegenstander worden, want de Limburgse ploeg kan zich tegen GOES definitief veilig spelen.

Liever geen Quick Boys of DVS'33

Bij GOES houden ze rekening met deelname aan de nacompetitie, zo blijkt. Veenstra denkt alvast hardop over mogelijke tegenstanders. "Ik wil graag in de reguliere eindstand boven OSS'20 eindigden zodat we, denk ik, meer kans hebben op promotie", zegt Veenstra. "Dan komen in een beter schema terecht en ontlopen we waarschijnlijk Quick Boys en DVS'33. Zeker DVS'33 is heel sterk."

GOES-middenvelder Tim de Winter aan de bal in het gewonnen duel tegen ADO'20 (foto: Orange Pictures)

GOES-EVV begint morgen om 14.00 uur op Sportpark Het Schenge. Beelden van de wedstrijd zie je 's avonds op deze site en op TV in Omroep Zeeland Sport. De uitzending begint om 20.10 uur.