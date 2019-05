Belg Jonas Castrique wint GP Arjaan de Schipper

(foto: Omroep Zeeland)

De GP Arjaan de Schipper is de opvolger van de ZLM Tour als wedstrijd voor renners tot 23 jaar. De wedstrijd in en rond Goes ging over tien rondes van 16,8 kilometer. Na wat schermutselingen in de eerste twee rondes was het een vijftal renners dat na de tweede doorkomst wist te ontsnappen uit het peloton. Onder dat vijftal Timo de Jong uit Goes. Twee renners wisten zich hierbij aan te sluiten zodat er een kopgroep van zeven renners ontstond. Die bestond behalve uit De Jong verder uit de Belgen Jonas Castrique, Florian Vermeersch, Cedric Beullens, de Oostenrijker Martin Pluto en onze landgenoten Marten Kooistra en Daan Hoole. De voorsprong van de kopgroep was bij de derde doorkomst opgelopen tot bijna twee minuten.



Met nog vier rondes te gaan was de voorsprong van de zeven leiders opgelopen tot twee en een halve minuut op de achtervolgende eerste groep, die uit ongeveer 40 renners bestond. Op 60 kilometer van de finish was de voorsprong opgelopen tot drie minuten. De eerste en tweede achtervolgende groep smelten samen met nog twee rondes voor de boeg. In de slotfase probeerde Daan Hoole het enkele malen om weg te komen uit het peloton, maar hij werd teruggepakt.



De Oostenrijker Martin Pluto moest uit de kopgroep lossen met materiaalpech. Zowel Hoole als Kooistra probeerde in de slotfase weg te komen maar zij werden teruggepakt.



Winnaar

De voorsprong van de zes koplopers was met 6 kilometer te gaan 3 minuten en 20 seconden. De winnaar moest dus uit deze groep komen. Cedric Beullens probeerde het nog, maar ook hij werd ingerekend. Het draaide uit op een eindsprint tussen de zes koplopers met de Belg Jonas Castrique als snelste. Cedric Beullens werd tweede, Marten Kooistra kwam als derde over de finish. Timo de Jong eindigde als vijfde.