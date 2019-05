'Badminton outdoor' moet suf imago doorbreken

Officieel is badminton een binnensport maar de sport kan wel wat nieuwe leden gebruiken. Daarom werd er vanmiddag een nieuwe variant gepresenteerd: badminton outdoor. 'Badminton wordt heel snel met de camping geassocieerd, dat proberen we nieuw leven in te blazen door de sport echt naar buiten te brengen en een nieuwe competitie te bouwen", vertelt Michel Bezuijen van Badminton Nederland.

Speciale shuttle

Nederlands kampioen Jelle Maas sluit bij hem aan: "Veel mensen vinden het een suffe sport maar het is juist een snelle sport waar je veel kracht voor nodig hebt en wat zwaarder is dan de meeste mensen denken." Vanwege de onvoorspelbare weersomstandigheden is er een speciale shuttle ontwikkeld die wat zwaarder is. Maas: "De wind maakt het last maar we zullen met de nieuwe omstandigheden om moeten gaan."

Dat ze bloedserieus zijn met deze stap blijkt wel uit de aandacht die er voor is. Bezuijen: "De wereldbadmintonband is volop aan het promoten en binnen tien jaar willen ze er een olympische sport van maken."