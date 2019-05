KNRM dankt donateurs met Zeeuwse Reddingbootdag

De familie Van Dinter uit Zijtaart, een dorp vlakbij Veghel in Noord-Brabant, komt speciaal voor de open dag naar Zeeland. Vader Maarten van Dinter: "We zijn al jaren donateur en krijgen ook een uitnodiging voor deze dag. De datum wordt meteen omcirkeld op de kalender want daar willen we bij zijn."

Bij de reddingstations in Cadzand, Veere, Westkapelle, Breskens en Hansweert lieten de vrijwilligers met plezier hun werk op het water zien en mochten mensen in kleine groepjes mee het water op waar werd gedemonstreerd hoe een reddingsactie normaal gesproken gaat. Neeltje Jans was deze keer niet open. Dat werd in april al besloten uit angst dat de strenge regel dat maar twaalf mensen tegelijk mee mogen varen zou varen tot lange rijen en gevaarlijke situaties.

De reddingbootdag was overigens niet alleen voor donateurs. Andere geïnteresseerden waren ook welkom om kennis te maken met het werk van de KNRM.