Hoe verfilm je een vluchtelingenmeisje, een eenzaam jongetje en een teddybeer?

Autobiografisch verhaal

Vincent van de Ouden wilde de film maken omdat hij zelf als kind ook vaak eenzaam was en moeilijk contact maakte. In die zin is het verhaal deels autobiografisch. Toen hij op de filmacademie in Brussel een jeugdherinnering moest kiezen om te verfilmen, gebruikte hij zijn gevoel van toen, in combinatie met de eenzaamheid en hulpeloosheid van vluchtelingenkinderen. De titel Hopsa Heisasa refereert aan een kinderliedje uit de vorige eeuw over de maand mei.

Hopsa, heisasa,

't Is in de maand van Mei, ja, ja.

Rooie neuzen zijn verdwenen,

dooie vingers, prikkeltenen,

al dat kil en koud verdriet

heb je in de Meimaand niet.

Acteurs in de film Hopsa Heisasa (foto: Omroep Zeeland)

De film moet in augustus klaar zijn voor beoordeling van de filmacademie in Brussel en zal volgens de regisseur ook in een later stadium in Zeeland te zien zijn.