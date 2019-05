Schalkwijk bezorgt GOES zo goed als zeker ticket voor nacompetitie

Steve Schalkwijk zet GOES binnen het half uur op 2-0 tegen EVV (foto: René van der Vliet)

Prima start

Net als de afgelopen weken kende GOES ook tegen EVV weer een prima start van de wedstrijd. Zonder zelf heel goed te spelen, stond de Bevelandse ploeg binnen het half uur op een 2-0 voorsprong door twee treffers van Steve Schalkwijk.

De spits is in vorm de laatste weken, want Schalkwijk scoorde tien goals in zijn laatste negen duels voor GOES.

EVV gevaarlijk

Ook EVV was enkele keren gevaarlijk voor rust, maar keeper Brian Meulmeester hield zijn doel schoon. De Limburgse ploeg drong ook in de tweede helft aan. Zo was er een grote kans voor Jordi Beelen, maar Meulmeester redde.

Aan de andere kant kreeg Erwin Franse ook een goede kans om de wedstrijd in het slot te gooien, maar EVV-keeper Michel Vercruysse redde, Invaller Ray Kroon kreeg nog een kans, maar ook hij scoorde niet.

Derde periode

GOES kan alleen in theorie de nacompetitie nog mislopen. De ploeg heeft nu 25 punten uit negen duels in de periode. GOES heeft uit de laatste twee duels nog één punt nodig om de periode definitief te pakken.

Scoreverloop

1-0 Steve Schalkwijk (19)

2-0 Steve Schalkwijk (27)

Opstelling GOES

Brian Meulmeester, Jelle Klap, Jarreau Manuhuwa, Sherief Tawfik, Klaas van Hecke, Hiep Nguyen (Remon de Vlieger/71), Tim de Winter (Roycel James/83), Ruben Hollemans, Erwin Franse, Steve Schalkwijk, Mart de Kroo (Ray Kroon/62)

Later vandaag kun je beelden van GOES-EVV bekijken op deze site.