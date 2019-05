Festivalorganisator Hrieps kapot van overval; 'Dit was een gerichte actie'

Het festival werkt nog veel met cash geld. Daarom werd vannacht na afloop van de 25e editie van het festival al het briefgeld uit de kas gehaald en veilig opgeborgen. Maar het geld was nog geen kwartier in de woning toen er drie gemaskerde mannen het glas van de voordeur insloegen en de moeder van Hugo opdroegen om over de brug te komen met het geld.

'Zeer professioneel aangepakt'

Zelf is de organisator van het festival vooral blij dat er niemand bij de overval gewond is geraakt. Hij hoopt dat de daders nog gepakt worden. "Ik heb alle vertrouwen in de politie die dit heel grondig aanpakt, maar aan de andere kant was de overval ook zeer professioneel aangepakt, dus we moeten het maar afwachten."

Het gaat volgens hem om een fors geldbedrag, van honderdduizenden euro's. "Je kan er een flink huis van kopen", aldus Kramer. Hij is er zeker van dat de daders informatie vanuit de organisatie moeten hebben ingewonnen. "Ze wisten blijkbaar precies waar het geld hoe laat zou zijn", aldus Kramer.

'De raderen blijven maar draaien'

Hij heeft op dat moment al meer dan anderhalve dag geen oog dichtgedaan. "Sinds gisterochtend zes uur ben ik al bezig ja." En aan slapen moet hij ook nog niet denken, want rust heeft hij niet. "De raderen blijven maar draaien...", zegt Kramer.

Festivalorganisator Hugo Kramer over diefstal opbrengst Hrieps

De organisatie van Hrieps plaatste vanmorgen het bericht over de overval op Facebook. De woedende reacties stroomden vervolgens binnen. Mensen vinden het verschrikkelijk dat een festival wat al jaren lang volledig wordt georganiseerd door vrijwilligers op zo 'n manier gedupeerd wordt, een festival waar 7500 mensen gisteren een topdag hebben gehad.

Precies op het goede moment toegeslagen

Tegelijk is er ook kritiek: hoe kan het dat al dat geld in die woning lag? Volgens Kramer hebben de dieven precies op het goede moment toegeslagen. "Dat deden ze precies op het moment dat wij met zijn allen nog aan het opruimen waren op het terrein. Dus daar hebben ze goed over nagedacht."

En dat er zoveel briefgeld in de woning lag, kwam doordat er vrijwel uitsluitend met cash geld gewerkt wordt. "Andere jaren hadden we weleens mobiele pinapparaten, met een aggregaat, maar die zijn door de banken afgestoten, omdat ze veel binnensteden niet meer inmogen. Dit jaar hadden we voor het eerst een mobiele zendmast en één pinautomaat, maar alle andere loketten werkten met cash geld."

Doodsteek

Fans van het festival zijn bang dat deze diefstal de doodsteek zal betekenen voor Hrieps. Ze vrezen dat de 25e ook de laatste editie zal zijn. Maar over de toekomst van het festival kan Kramer nog weinig zeggen. "We moeten nu gaan kijken wat dit voor onze toekomst zal betekenen. Ik wil niet op de zaken vooruitlopen, maar het moge duidelijk zijn dat dit een enorme domper is voor ons."

Ondertussen hebben enkele festivalgangers al een inzamelingsactie opgezet om Kramer en de andere vrijwilligers een hart onder de riem te steken, en om het voortbestaan van het festival veilig te stellen.

Overschaduwd door de overval

Of deze 25e editie van Hrieps nu wel of niet de laatste editie zal zijn, één ding is zeker: voor Kramer zal deze editie altijd overschaduwd worden door de overval op zijn ouderlijk huis.

