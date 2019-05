Vlissingen verliest in slotfase van Groene Ster

Johan Schouten (foto: Omroep Zeeland)

Vlissingen kon goede zaken doen als het zou winnen van koploper Groene Ster, omdat concurrent Leonidas thuis verloor van Minor, maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Groene Ster kwam in de 21e minuut op voorsprong door een kopbal van libero Jorrit Ritzen. Groene Ster was wel wat beter maar Vlissingen was redelijk gevaarlijk vanuit de omschakeling. Het resulteerde in de gelijkmaker na ruim een half uur spelen toen keeper Job van de Walle de bal los liet en Renzo Roemeratoe kon scoren. Groene Ster kreeg de beste kansen, maar Vlissingen bood goed tegenstand en wist de 1-1 stand vast te houden bij rust.



Het spelbeeld in het begin van de tweede helft was hetzelfde als in de eerste helft. Tot na bijna een kwartier spelen Thommie Vluggen met een afstandsschot er 2-1 van maakte voor de thuisploeg. Vlissingen kwam zelfs tien minuten later op 3-1 achter door een doelpunt van Chefrino Eind. Toch slaagde de formatie van trainer Johan Schouten er nog in om dichterbij te komen middels een door Said Bouzambou benutte penalty. Vlissingen kreeg de strafschop wegens vasthouden.



Drie tegengoals in slotfase

Maar de hoop op een mooi resultaat voor Vlissingen was van korte duur, want Groene Ster scoorde in de laatste tien minuten nog drie keer. Eerst Dylan Zwartjes die er 4-2 van maakte, kort daarna Jelle Raets met 5-2 en Chefrino Eind die met zijn tweede doelpunt van de middag de 6-2 eindstand aantekende.



Vlissingen blijft met nog twee speelrondes te gaan op de veertiende plaatst staan, maar kan volgende week goede zaken doen wanneer Leonidas op bezoek komt. Bij winst gaat Vlissingen over Leonidas heen in de stand.



Scoreverloop

1-0 Ritzen (21)

1-1 Renzo Roemeratoe (34)

2-1 Vluggen (58)

3-1 Eind (68)

3-2 Said Bouzambou (78)

4-2 Zwartjes (82)

5-2 Raets (86)

6-2 Eind (88)

Opstelling Vlissingen



Ben Sellam, Van den Hemel, Milton Roemeratoe, Braafhart (Said Bouzambou/62), Martien, Renzo Roemeratoe, Gooding (Roose/82), Weeda, El Kaddouri, Abdenbi, Pattinama (Goossens/69)