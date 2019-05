Dirk Boehlé begint Eredivisieseizoen met vierde plaats

Dirk Boehlé (foto: Omroep Zeeland)

Boehlé en Boermans begonnen de poulefase met twee overwinningen op respectievelijk Tom van den Boogaard en Casper Haanappel en Cain van Hal en Bas Verpoorten. In de kwartfinale rekenden Boehlé en Boermans af met Bernard Heijting en Mick Toet. Tot dan toe werd er geen set verloren.



In de halve finale ging het mis en verloor Dirk Boehlé met Stefan Boermans van Mees Blom en Yorick de Groot met 1-2 (19-21, 21-15 en 11-15). in de wedstrijd om de derde en vierde plaats verloren Boehlé en Boermans van het duo Tom van Steenis en Sven Vismans met 1-2 (21-19, 22-24 en 12-15). Boehlé en Boermans wonnen nog wel de eerste set, maar de twee sets daarna gingen naar Van Steenis en Vismans.



Vlissingen en Vrouwenpolder

Het eredivisietoernooi in Breda is het eerste van dit jaar in een cyclus van tien. Twee series wedstrijden worden in Zeeland gespeeld. Op 15 en 16 juni in Vlissingen en in het weekend van 27 en 28 juli in Vrouwenpolder.