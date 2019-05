Door dit gospelkoor zit de kerk in Kwadendamme tot de nok toe vol

'The sunday after' wordt de dienst ook wel genoemd. En waar de één er fris en fruitig uitziet, heeft de ander kleine oogjes. "Het was een uurtje of drie vannacht", zegt een bezoeker in een t-shirt met opdruk van een ander bluesfestival. "Maar de gospelmis hoort erbij."

Gospelkoor in de kerk in Kwadendamme (foto: Omroep Zeeland)

Meer bezoekers denken er zo over. Het is inmiddels traditie: voor de elfde keer wordt de gospelmis gehouden. Zoals gebruikelijk is er een artiest aanwezig die ook op het Bluesfestival speelde: de britse zangeres Dani Wilde zingt een paar nummers mee met het Elijah koor.

Pastoor Rens Stobbelaar zong zelf ook een liedje (foto: Omroep Zeeland)

'Op tijd opstaan' was het advies van de organisatie voor belangstellenden die de gospelmis willen bijwonen. Dat is niet tegen dovemansoren gericht; met nog een kwartier te gaan zit de kerk afgeladen vol. Het gospelkoor doet haar best en zelfs de pastoor, met eigen gitaar, waagt zich aan een liedje.

'Breed lachend'

Tegen het einde van de dienst gaan de voetjes van de vloer. "Het is echt bijzonder", aldus pastoor Rens Stobbelaar. "Tijdens de communie liepen mensen breed lachend naar me toe en dat is niet gebruikelijk."