'Grimmige sfeer op gemeentehuis Borsele na kritiek op ambtenaren'

Enkele ambtenaren zouden de afgelopen jaren te uitbundig hebben gedronken en gedineerd op kosten van de gemeente, en er zou geregeld uitsluitend zaken gedaan worden met vaste aannemers. Verplichte aanbestedingsprocedures werden omzeild, door grote projecten op te knippen in kleinere onderdelen, die niet onder verplichte aanbestedingsprocedures vallen.

Het eigengereide gedrag van een kleine groep ambtenaren zou onder meer zijn gebleken tijdens de verbouwing van het gemeentehuis van Borsele in Heinkenszand. De gemeenteraad trok daar destijds 2,5 miljoen euro voor uit, maar werd uiteindelijk geconfronteerd met een rekening van bijna vier miljoen euro. Politici vonden dat ze niet goed op de hoogte waren gehouden over de budgetoverschrijdingen.

Politieke partijen op afstand gehouden

Door grote projecten op te knippen in kleinere onderdelen, werden ook politieke partijen in de gemeenteraad op afstand gehouden. De politieke partijen sloegen niet aan op de kleine, 'goedkope' projecten en werden niet geïnformeerd over de ware grootte en kosten.

Daardoor kon onder meer die verbouwing van het gemeentehuis in Heinkenszand uiteindelijk veel groter en duurder uitpakken dan politieke partijen dachten. Een hoge ambtenaar zou hier lachend over verteld hebben aan omstanders tijdens een feestelijke gelegenheid.

Niet voor de camera

Omroep Zeeland sprak de afgelopen maanden herhaaldelijk met mensen binnen en buiten het gemeentehuis van de gemeente Borsele in Heinkenszand. Vanwege de gevoeligheid van het onderwerp, 'dat al vele jaren speelt', wil niemand voor de camera of microfoon commentaar geven.

Burgemeester en wethouders buigen zich vandaag over een reorganisatieplan voor het ambtelijk apparaat van Borsele. Het college presenteert het plan morgen aan de buitenwereld. Tot die tijd wil burgemeester Dijksterhuis geen commentaar geven als portefeuillehouder Bedrijfsvoering, waaronder ook personeelszaken valt.

"Het gaat over een nieuwe missie en visie, over cultuur en structuur binnen de organisatie", aldus een woordvoerder van de gemeente Borsele over de persconferentie morgen. Een van de elementen van het reorganisatieplan zou zijn om leidinggevende ambtenaren maar maximaal vijf jaar dezelfde functie uit te laten oefenen.

Afgestoft

Het verbeteringsplan dat er kwam na de financieel uit de hand gelopen verbouwing van het gemeentehuis in Heinkenszand, leek lang ongebruikt in de la te blijven liggen. Na het aantreden van burgemeester Gerben Dijksterhuis, twee jaar geleden, werd het voornemen door Dijksterhuis weer afgestoft en op de agenda gezet.

Dat wordt hem niet door iedereen op het gemeentehuis in Heinkenszand in dank afgenomen. Zo zijn er afdelingen binnen het gemeentehuis waar de aversie naar verluidt zo groot zou zijn, dat de burgemeester er nog amper durft te komen.

'Totale onzin'

In een schriftelijke reactie ontkennen burgemeester en wethouders van Borsele het verhaal over de grimmige sfeer en het eigengereide optreden van een kleine groep ambtenaren ten opzichte van de Borselse politiek. "We werken momenteel hard aan een toekomstbestendige organisatie. (...) Het advies voor onze toekomstbestendige organisatie is opgesteld door medewerkers zelf en daardoor breed gedragen binnen de organisatie en door de Ondernemingsraad. De bewering dat collegeleden een afdeling niet meer op zouden durven, is uit de lucht gegrepen en totale onzin."