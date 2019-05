Tholen zet sociale controle in om bewoners hun afval beter te laten scheiden

Plastic afval in de speciaal daarvoor bedoelde zakken, archieffoto (foto: Omroep Zeeland )

Het is een proef. Als het nieuwe plastic-ophaalbeleid helpt om het aantal fouten bij de plastic-inzameling te verminderen, wordt het mogelijk ook in andere gemeenten ingevoerd. Het nieuwe beleid gaat vandaag in.

'Verspilling van grondstoffen'

De Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) haalt de zakken met plastic verpakkingen en drankkartons in de gemeente Tholen thuis op, maar in de daarvoor bedoelde zakken worden regelmatig de verkeerde spullen gestopt. Daardoor kan de hele zak niet gerecycled worden. "Dit is een verspilling van grondstoffen", schrijft de gemeente.

Berg van plastic afval, archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Wie zo'n sticker op de zak krijgt, moet de foute spullen eruit halen en kan dan diezelfde zak bij de volgende ronde opnieuw aanbieden. Dat is volgens de gemeente uiteindelijk ook in het eigen belang van de bewoners, want de fouten in afvalscheiding zorgen voor onnodige kosten, die aan de bewoners worden doorgerekend via de afvalstoffenheffing.

'Spreek elkaar erop aan'

De gemeente Tholen zet daarbij ook bewust in op sociale controle als middel om de bewoners beter te laten scheiden. "Spreek elkaar als buren erop aan en help elkaar op weg. Samen zorgen we voor een schonere buurt en een beter milieu", aldus de gemeente.

