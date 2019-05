Politie kreeg al vijftien tips over roofoverval Hrieps, maar het blijft een 'ingewikkelde puzzel'

De tenten van Hrieps. (foto: Anne-Marie van Iersel)

De politie is druk met de zaak bezig, maar heeft nog geen aanhoudingen verricht. "We hebben nu zo'n acht getuigen uit uiteenlopende richtingen gehoord", vertelt woordvoerder Alwin Don. "We hebben tientallen adressen bezocht tijdens het buurtonderzoek en we hebben al zeker vijftien tips binnengekregen die we ook zullen onderzoeken."

'Ingewikkelde puzzel'

"Dit is best een ingewikkelde puzzel, een ingewikkeld onderzoek. Soms heb je al gelijk een kenteken of een heel gerichte aanwijzing richting de daders, dat hebben we nu niet. We zullen het echt met stukjes moeten oplossen." Don roept getuigen dan ook op zich te melden.

Wat gebeurde er in de nacht van zaterdag op zondag? Drie gemaskerde mannen drongen om 03.15 uur het ouderlijk huis van organisator Hugo Kramer in Grijpskerke binnen door een steen door de ruit te gooien. Nog geen kwartier eerder was daar de dagopbrengst van Hrieps gebracht. Eenmaal binnen eisten de mannen het geld van de bewoonster. Ze gingen er vervolgens met piepende banden vandoor in een vermoedelijk grijze auto.

Organisator Hrieps: 'Achteraf een foute keuze'

Het festival werkt al 25 jaar met contant geld. "Dit jaar hebben we voor het eerst een mobiel pinautomaat ingezet, voorheen was de dekking daarvoor niet goed genoeg. Omdat het nieuw was, hebben we dat niet heel breed gedaan", verklaart organisator Hugo Kramer. "Dat contante geld zit in proppen in iedereens jaszak. Dat moet eerst verwerkt, gesorteerd en schoongemaakt worden." Tijdens het festival was daar niet genoeg mankracht voor.

Achteraf is het natuurlijk makkelijk praten: wie legt er nou zo'n groot geldbedrag - de organisatie heeft het over een half miljoen euro - contant in huis? Waarom werd dat niet beter geregeld? "Ik zal eerlijk toegeven dat wij daar te veel op bezuinigd hebben. Dat kan je na afloop van zo'n situatie altijd concluderen", zegt Kramer.

Organisator Hugo Kramer (foto: Omroep Zeeland)

Hugo Kramer: Mijn familie is behoorlijk geschrokken

"Dat is een keuze die je maakt, dat dat de verkeerde is geweest, kan je mij persoonlijk aanrekenen." In het verleden heeft de organisatie wel eens bedacht dat zo'n situatie zou kunnen gebeuren. "Daar hebben we ons een klein beetje op gewapend", zegt Kramer. "Dat het na 25 jaar toch gebeurt, is heel treurig."

Hoe het nu verder moet, is nog niet bekend. Met de dagopbrengst worden normaal zaken als eten, drinken, technici, licht en geluid, Buma/Stemra en vrijwilligersvergoedingen betaald.

