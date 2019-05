Eis: drie jaar cel voor overvaller pizzeria

De verdachte, een 24-jarige man uit Dordrecht, overviel de pizzeria samen met een 17-jarig meisje. Zij was niet bij de rechtszaak aanwezig, haar zaak dient voor de kinderrechter omdat zij minderjarig is. De overval vond plaats rond 22.00 uur met, naar later bleek, een nep wapen. Dat wapen leek zo echt dat de eigenaar, zijn vrouw en twee vrienden dachten dat hun laatste uur had geslagen.

Worsteling

Er ontstond een worsteling met de eigenaar en de 24-jarige man die een bivakmuts op had en met een mes dreigde. Hij wist te ontsnappen, maar gaf zich een paar uur later alsnog aan omdat hij zei spijt te hebben van zijn actie. De 17-jarige verdachte werd overmeesterd door de eigenaar en drie familieleden.

Bij de overval werd niets buit gemaakt. De eigenaar en zijn familieleden hielden kleine verwondingen over aan hun actie, maar zijn wel getraumatiseerd. Zo is een van hen onder behandeling geweest bij een psychiater en hebben de eigenaar een nieuwe deur en rolluiken laten aanbrengen in het pand aan de Kaaistraat.

Vaker met justitie in aanraking

Volgens de officier van justitie is de eis drie jaar omdat de man al vaker met justitie in aanraking is geweest en de kans erg groot is dat hij weer in de fout zal gaan. 'Want hij zegt steeds dat ie geholpen wil worden, maar als puntje bij paaltje komt haakt ie af', aldus de officier.

De rechter doet over twee weken uitspraak tegen de 24-jarige man.

