Boudewijn Tonnaer wil met zelfgemaakte windmolen studenten inspireren

De studenten zijn momenteel bezig met een windenergie-innovatieproject en daar sluit deze gastles van Tonnaer goed op aan. "Ik wil mijn studenten laten zien hoe je door middel van diverse gerecyclede materialen een windmolen kunt maken", vertelt hun docent Martijn Pluijmers.

Duurzame energie

Tonnaer wilde daar graag aan meewerken, want de manier waarop we momenteel elektriciteit opwekken is volgens hem zeer slecht voor het milieu. "Mijn generatie die laat een wereld achter waar een enorme vraag naar energie is die vaak opgewekt wordt door kernenergie of kolencentrales en kinderen moeten die lucht inademen. Dus daarom is het van belang om de mogelijkheden van duurzame energie op jonge leeftijd bekend te maken."

Studenten van Hogeschool Zeeland kregen een gastles van Boudewijn Tonnaer over duurzame energie (foto: Omroep Zeeland)

Jeroen Wijkhuis heeft zeer geïnteresseerd naar Tonnaer geluisterd en het heeft veel indruk op hem gemaakt. "Ik vind het vooral knap dat hij het heeft geïmproviseerd en niet aan de hand van bouwtekeningen heeft gemaakt", zegt hij. Ook zijn klasgenoot Jan Verwijs is door Tonnaer geïnspireerd. "Het heeft me wel aan het denken gezet, want je moet toch wel een beetje zuinig zijn met alles en van gerecyclede producten kun je hartstikke mooie dingen maken", vertelt Jan.

Basisschoolleerlingen

Tonnaer laat het niet bij deze ene keer zitten, hij is van plan jaarlijks groep 8 basisschoolleerlingen uit te nodigen om ze meer te vertellen over duurzame energie. "De kinderen van nu zijn de volwassenen van morgen en het geeft mij in ieder geval een heel goed gevoel om een stukje van mijn kennis over te dragen", aldus Tonnaer.

