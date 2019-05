Over kontjeklap en konijnenhokken aan de gevel

Aan kleurrijke Middelburgers geen gebrek bij de gebroeders Antheunisse. Het gezin Brozius dat na de inundatie per se terug wilde naar hun huis in de Rozendwarsstraat dat onder water stond. De familie Ter Haar uit de Baarsjesstraat, waar bijna dagelijks paling op het menu stond, omdat de vissen bij laag water in hun kelder voor het opscheppen lagen. Groenteboer Wim Ovaa uit de Schuitvlotstraat, die in de volksmond kontjeklap werd genoemd.

Huurdersliefenleed is niet de eerste voorstelling die de gebroeders Antheunisse maken. Eerder traden ze op een rondvaartboot in Middelburg op met verhalen over hun jeugd in de voorstelling Middelburgse grachtengordel.

Huurdersliefenleed is woensdag 15 mei te zien in de Oostkerk in Middelburg. De opbrengst komt ten goede aan de kerk