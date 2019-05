Hoek en GOES maken zich op voor promotie naar Tweede Divisie

Hoek heeft in de Derde Divisie A al een periodetitel op zak, GOES staat op het punt er één te winnen in de Derde Divisie B. "We zijn wel verrast door de prestaties", zegt Jos Smits. "We zijn van de 1e klasse naar de hoofdklasse gegaan, toen gelijk door naar de Derde Divisie en nu misschien wel naar Tweede Divisie. De spelers willen het graag, maar ik weet niet of het gaat lukken. We moeten wel realistisch blijven."

Hoek

Lambert denkt wel dat zijn club een goede kans maakt op promotie en probeert de selectie voor volgend seizoen daar al op in te richten. "Dat hebben we vorig seizoen ook gedaan met het oog op de Derde Divisie en daar hebben we nu profijt van. Het is alleen wel lastig concurreren met andere clubs uit de Tweede Divisie, die een veel hoger budget hebben. We gaan er vol voor in de nacompetitie en ik denk ook dat het mogelijk is." Lambert geniet van de twee Zeeuwse clubs in de Derde Divisie. "GOES heeft natuurlijk een geweldig seizoen. Maar dat geldt ook voor ons."

Franse en James

Hoek heeft ook al twee spelers van GOES aangetrokken voor volgend seizoen. Erwin Franse stapt over van de Bevelandse club naar Zeeuws-Vlaanderen en dat geldt ook voor Roycel James. "Dat zijn we wel van onze buurman gewend", zegt Smits met een knipoog. "Maar ze keren ook weleens weer terug", reageert Lambert. Smits: "En de kans is groot dat ze bij Hoek op de bank belanden. Ze hebben er daar zoveel." Er is dus ook aan tafel concurrentie tussen de twee beste Zeeuwse clubs, die elkaar in de nacompetitie ook zouden kunnen treffen.

Marco Minnaard vreest dat Tour-deelname er dit jaar niet in zit. (foto: Omroep Zeeland)

Minnaard

Wielrenner Marco Minnaard uit Wemeldinge is ook te gast in deze uitzending. Hij reed de afgelopen twee jaar de Tour de France, maar het is nog niet zeker of hij dit jaar weer mee mag als renner van Wanty Groupe Gobert. "Als ik eerlijk ben is de kans klein. Dat heeft te maken met meer concurrentie binnen de ploeg, maar ook gezien mijn mindere prestaties van de afgelopen maanden. Maar het kan natuurlijk altijd nog. Ik probeer me de komende maand nog in de kijker te rijden", zegt Minnaard. Hij is door zijn ploeg wel in de voorselectie voor de Tour opgenomen.

Lesley Kerkhove is in voorbereiding op Roland Garros (foto: Omroep Zeeland)

De vierde gast is de uit Zierikzee afkomstige tennisster Lesley Kerkhove, die in voorbereiding is op het kwalificatietoernooi van Roland Garros, Dat toernooi wordt volgende week gespeeld. Kerkhove (27) behoort al jaren tot de beste 200 speelsters ter wereld, maar de stap naar de mondiale top-100 heeft ze nog niet kunnen maken. Dat is wel nog altijd haar doel. "Ik blijf het zeker nog proberen", zegt Kerkhove. "Ik heb nog veel plezier in mijn sport en speel vaak goed tegen speelsters die hoger op de ranking staan."

De Derde Helft wordt iedere maandag op televisie uitgezonden bij Omroep Zeeland om 17.15 uur. Het programma wordt ieder uur herhaald.