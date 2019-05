Sjoelen, koffiedrinken en bingo spelen met de bewoners van Ter Weel

Eerder konden alleen de zorgbewoners van Ter Weel meedoen met de dagbesteding van de zorggroep. Maar een test wees vorig jaar al uit dat ook omwonenden interesse hebben. "Dit werkte zo positief. Mensen voelen zich niet meer alleen en hebben weer wat te doen", aldus begeleider Sara Oostdijk.

Deelnemers aan de dagbesteden hoeven dus niet meer naar de gemeente om een zorgindicatie-aanvraag in te dienen. Dat scheelt veel gedoe en bespaart bovendien geld.

Je kan van alles doen

Kees Fraanje, één van de bewoners van Ter Weel in Kruiningen vertelt trots over de dagbesteding: "Mijn vrouw gaat altijd. Ik soms. Maar je kan van alles doen hoor, er is bingo, je kunt sjoelen, breien of gewoon koffie drinken." De breinaalden en de wol liggen dan ook al op tafel. Buurtbewoners drinken gezellig een kopje thee met de ouderen.

"Ik vind het gezellig als er ook mensen uit de buurt langskomen. Het wordt hier zo grijs, met al die oude mensen. Jongeren mogen nu ook gewoon over de vloer komen, als ze even niks te doen hebben", vertelt bewoonster Hanny Jansen. "Én we hebben een nieuwe naam gekregen, omdat deze veranderingen plaatsvinden! We heten nu 'Gast en Hof'. Het is al de derde naam die ik meemaak in deze woning, maar ik vind deze de mooiste!"