Bij de feestelijke opening zijn inwoners Chris, Eric en Frank uit Anna Jacobapolder niet aanwezig. Zij hebben zich vijf jaar geleden verzameld in de stichting 'Windmolens Nee'.

Tijd voor actie

Na een dorpsbijeenkomst waarin werd verteld dat er vijftig windmolens op de nabijgelegen Krammersluizen zouden komen, besloten ze dat het tijd was voor actie. "Daarvoor zijn er al vijf windmolens aan de rand van het dorp neergezet, zonder dat we daarover goed zijn ingelicht," vertelt Chris Bodbijl. "Ze stonden er voordat we er erg in hadden. Het is landschapsvervuiling en van de vijf windmolens hebben we geluidsoverlast. Natuurlijk waren we bang voor de komst van vijftig windmolens."

Uiteindelijk zijn het er 34 geworden. De actieleden hebben er, naar eigen zeggen, alles aan gedaan om de plaatsing tegen te gaan. Frank van Gennip: "We zijn constant in gesprek gebleven met de bouwers van Windpark Krammer. We werden ook serieus genomen. We konden de komst van de molens niet tegenhouden, maar we hebben er wel alles uitgehaald wat we konden doen."

Zonnepanelen voor heel het dorp

In eerste instantie werden de inwoners met een geldbedrag gecompenseerd. Maar de stichting drong aan op zonnepanelen. Op ruim 180 daken liggen er nu zonnepanelen en is Anna Jacobapolder misschien wel één van de duurzaamste dorpen van Nederland. Een investering van ruim zeven ton. "Die compensatie was er zeker niet geweest als we niet van ons hadden laten horen."

Er wordt dan tegen mij gezegd_ hoe heb je dat kunnen doen? Je hebt je ziel verkocht aan Windpark Krammer!" Eric Moerland, inwoner Anna Jacobapolder

Toch zijn er ook inwoners die de zonnepanelen hebben geweigerd. Zij wilden niets te maken hebben met het windpark, weet Eric Moerland. Hij is lid van de stichting en eigenaar van een hotel en restaurant. Hij wordt nog weleens op de beslissing van de stichting aangesproken. "Er wordt dan tegen mij gezegd: hoe heb je dat kunnen doen? Je hebt je ziel verkocht aan Windpark Krammer!" Zelf heeft hij vrede met de situatie. "Ik denk dat we iets goeds hebben gedaan voor het dorp."

Ook krijgt de stichting regelmatig telefoontjes uit het land van mensen die te maken hebben met dezelfde situatie. "Ze vragen dan om tips. Volgens ons is het belangrijkste om in gesprek te gaan en dat op een normale manier te doen."

'Ik kan er niet naar kijken'

Maar aan de windmolens zelf kunnen de mannen niet wennen. Frank: "Ik kan er niet naar kijken. Ik kan mezelf nog steeds boos maken." Stichting 'Windmolens Nee' is inmiddels van naam veranderd naar stichting 'Windmolens AJP'. Volgens Chris is het belangrijk om waakzaam te blijven. "De stichting blijf bestaan. We willen er niet nog meer windmolens bij."