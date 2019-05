Zeeuwse film over dementie wordt vertoond in de States

Beeld uit prijswinnende korte film En ik van jou (foto: International Short Film Festival Middelburg)

Swaan vindt het 'te gek' dat de film internationaal gaat omdat het voor de eerste keer in de VS wordt vertoond. Volgens hem worden er, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, veel korte films gemaakt in Hollywood. "Ik ben al een tijd in LA. Onafhankelijke films worden steeds vaker goed ontvangen in de States. Het verbaast me dat een Nederlandse film zo goed wordt ontvangen."

Maarten Swaan is opgetogen dat zijn film internationaal gaat

'En ik van jou' werd in april al uitgeroepen tot beste korte Zeeuwse film. Zowel jury als publiek gaven de meeste punten tijdens het eerste internationale festival voor korte films in Middelburg.

Waargebeurd

De film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal dat Maarten Swaan hoorde van een vriend. Die werkte op een alzheimerafdeling en vertelde dat er een stel was wat elkaar niet herkende, of hij haar wel maar zij hem niet of andersom, en dat er maar één keer gebeurd was dat ze elkaar herkenden.

Een andere Zeeuwse film, de docu 'Van verlies kun je niet betalen' over de de markante Vlissingse groenteboer Adrie Trimpe, gooide eerder hoge ogen in het buitenland.

