Eén dode en vijftien zieken door legionellabesmetting vlak over de grens

In Evergem in Vlaanderen, tussen Sas van Gent en Gent, zijn de laatste dagen zestien mensen opgenomen met een legionellabesmetting. Eén persoon is gisteravond overleden. De bron is nog niet gevonden, maar onderzocht wordt of de besmetting komt door water in koeltorens bij bedrijven in de haven van Gent. In het havengebied werken veel Zeeuwen.