Beatrix komt naar Vlissingen voor de viering van 250 jaar Zeeuwsch Genootschap

Prinses Beatrix komt naar Vlisisngen voor het 250-jarig bestaan van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (archief) (foto: ANP)

Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen is in 1769 opgericht in Vlissingen. Het doel is om kennis over te dragen en kennis te ontwikkelen in Zeeland. Het Genootschap organiseert lezingen, symposia en colleges. Ook bezit zij een collectie museale voorwerpen die in bruikleen is gegeven bij diverse Zeeuwse instellingen.

Viering

Tijdens de viering op 15 juni wordt het startschot gegeven voor een wedstrijd, de Young Energy Society Challenge, die Zeeuwse jongeren uitdaagt om te komen met oplossingen voor de veranderingen in energieopwekking en energiegebruik, ook wel energietransitie genoemd. Beatrix neemt het verzamelingenboek 'Van Wijs en Waan, 250 jaar verzamelen, Zeeuws Genootschap 1769-2019' in ontvangst. Ook zal zijn spreken met betrokkenen van het Genootschap en de Young Energy Society Challenge.