Symbool van de stad aan zee herrijst

Vanochtend is het onderstel van de hijskraan op zijn nieuwe plek gezet, zodat de giek op het onderstel gehesen kan worden. In totaal komen er drie hijskranen en zes vrachtwagens aan te pas om de kraan te plaatsen voor de Machinefabriek in Vlissingen.

Wegroesten

De kraan stond altijd op de Weugkade op het Scheldeterrein, maar raakte in verval toen scheepswerf De Schelde naar Vlissingen-Oost verhuisde. Tot groot verdriet van veel Vlissingers lag de kraan - de grootste die door de scheepswerf werd gebruikt - weg te roesten in een hoek van het oude terrein.

Kade verstevigd

De Lions Club Vlissingen zamelde 22.000 euro in om de kraan te laten restaureren. Die stond toen al enige tijd overeind, maar de gemeente liet de horizontale giek van het gevaarte halen. De Weugkade bleek in slechte staat, en de grond kon het gewicht van de kraan niet langer dragen. De kade is nu verstevigd zodat deze het gewicht van de Scheldekraan weer kan dragen.

De Scheldekraan wordt teruggezet (foto: Omroep Zeeland)

De Scheldekraan is van historische waarde voor Vlissingen. Voor veel inwoners is het één van de herkenningspunten van de stad. In 2012 werd de kraan door een van de oud-Scheldemedewerkers 'een fraai symbool van onze maritieme geschiedenis en onze positie van stad aan zee' genoemd.

Tribune op de Peperdijk

Omdat tijdens de verplaatsing van de Scheldekraan het gebied direct om de hijswerkzaamheden niet toegankelijk is in verband met de veiligheid, is op de Peperdijk een tribune geplaatst. Daar kunnen mensen kijken naar de takelwerkzaamheden, inclusief een bakje koffie of thee. Morgenvroeg wordt de giek op de kraan gehesen.