Gemeentebelang: Sluis moet verpauperde klooster het Hoompje redden

Het voormalig klooster in Sint Anna ter Muiden is verpauperd (foto: Omroep Zeeland)

Het verpauperde Hoompje staat aan een belangrijke toegangsweg van Sluis en is in 1909 gebouwd. Het gebouw is eigendom van projectontwikkelaar Ronnie van de Putte. Van de Putte, die ook wel bekend staat als de 'krottenkoning', kocht het in 1992. Hij houdt de gemeente sinds die tijd aan het lijntje met restauratieplannen van het monument. Inmiddels heeft het dagelijks gemeentebestuur de moed opgegeven.

Nieuw Gemeentebelang oppert om contact op te nemen met gemeentes zoals Noordwijk en Wassenaar om gezamenlijk actie te ondernemen om de eigenaar te bewegen iets te realiseren. Ook in die gemeenten heeft Van de Putte panden die staan te verpauperen.

Gemeentebelang wil verder een overzicht van alle acties die zijn ondernomen. Ook is de partij benieuwd of het college op de hoogte is van de Kamervragen die zijn gesteld door Tweede Kamerlid Sandra Beckerman van de SP over het laten verkrotten van monumentale panden. En Nieuw Gemeentebelang wil weten of er contact is gelegd met het Cuypersgenootschap om eventueel samen op te trekken.

Monumentenorganisatie

Het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie, trok al eerder aan de bel. Het maakt zich ernstig zorgen over het voortbestaan van rijksmonument het Hoompje. De stichting roept de gemeente Sluis op om de eigenaar te dwingen het gebouw in ieder geval wind- en waterdicht te maken.

