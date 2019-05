Koning opent morgen grootste burgerinitiatief van Nederland

Bijna vijfduizend leden van energiecoöperaties Deltawind en Zeeuwind besloten negen jaar geleden om een windpark te ontwikkelen op en rondom de Krammersluizen bij de Philipsdam. Het is een project dat veel voeten in de aarde had. Het park ligt namelijk tussen drie natuurgebieden in en er moest dus rekening worden gehouden met de flora en fauna.

Trots

Bouwdirecteur Ton Vrijdag is dan ook trots op het resultaat: "Ik heb wel eens gedacht: waar zijn we aan begonnen. We moesten op hele kleine stukken land windturbines neerzetten van 180 meter hoog. Dat was een behoorlijke opgave, maar ook een leuke uitdaging."

De bouw van Windpark Krammer (foto: Omroep Zeeland)

Windpark Krammer viert de opening van het park vier dagen lang. Morgenmiddag komt koning Willem-Alexander langs om het park officieel te openen. Vrijdag is er een festival en zaterdag wordt de Krammerrun gehouden.

Actiegroep

De bouw zorgde ook voor weerstand bij omwonenden. In Anna Jacobapolder werd de actiegroep Windmolens Nee opgericht. De inwoners van het dorp zijn gecompenseerd met zonnepanelen.

