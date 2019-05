Hoe Hrieps in 25 jaar uitgroeide tot een festival met vijf ton omzet

Het begon in 1994 met twee bandjes die optraden in een tent op een grasveldje in Grijpskerke. Een van de twee zou uitgroeien tot de bekendste band die in Zeeuws dialect zingt: Surrender. En die tent, die stond er al, want die was opgezet voor Koninginnedag. Het dorpsfeest beviel goed, dus werd het een jaarlijks terugkerend evenement, dat jaar na jaar steeds weer iets groter werd.

Vrijwilligers

Het festival groeide en groeide, maar één ding veranderde niet: het werd bestierd door vrijwilligers. De winst werd telkens weer geïnvesteerd in de volgende editie, waardoor de tent waarin het gehouden werd steeds groter werd, en ook de bands groeiden in aantal en in (inter)nationaal aanzien.

Natuurlijk waren er ook problemen. Zo raakte in 2012 nog het bier op. Er was te weinig ingekocht. Ook moest de organisatie meerdere keren op zoek naar een nieuwe locatie, vanwege de geluidsoverlast. Tot in 2014 de huidige locatie gevonden werd, tussen de Poppendamseweg en de Middelburgseweg.

Hartstikke leuk

Met angst en beven kwam de festivalorganisatie bij de destijds 77-jarige omwonende Justine Lugtenburg toestemming vragen. En wat bleek? Niet alleen gaf ze toestemming, ze bleek het ook nog eens hartstikke leuk te vinden.

De opkomst van het festival ging arm in arm met de populariteit van de Zeeuwse band Surrender. Dat was één van de twee bands die bij die eerste editie in de kleine tent optraden en ze zouden er ieder jaar optreden, tot de band in 2015 werd opgeheven.

Doorstart Surrender

Twee jaar later maakte de de zanger van de band onder dezelfde naam, maar met nieuwe bandleden, een doorstart. De strubbelingen tussen de bandleden waren voor het festival toen ook een grote domper.

Maar waar Surrender uiteen viel door onenigheid tussen bandleden, werd de saamhorigheid onder de vrijwilligers alleen maar sterker. Jaar na jaar werd het festivalterrein met vereende krachten klaargemaakt voor honderden en later duizenden rockers. En naderhand stonden vaak dezelfde vrijwilligers paraat om alles ook weer netjes op te ruimen.

Gemiddeld zo'n 60 tot 70 euro per persoon

Zo groeide het festival uit van één kleine tent naar zes grote tenten, van twee bandjes tot een line-up van tientallen bands uit binnen- en buitenland en van tientallen dorpsbewoners tot een festivalterrein dat afgelopen weekend plaats bood aan 7.500 festivalgangers, die gemiddeld zo'n 60 tot 70 euro per persoon uitgaven.

Het was die saamhorigheid, van dorpsgenoten en vrijwilligers onder elkaar, die al die jaren de kracht vormden van het festival. Hoewel de professionaliteit in de loop der jaren toenam, bleef de sfeer gemoedelijk, van ons kent ons. Maar Hrieps zou nu weleens aan datzelfde wat het festival groot maakte ten onder kunnen gaan.

Opbrengst

Drie gemaskerde mannen drongen het ouderlijk huis binnen van festivalorganisator Hugo Kramer, luttele minuten nadat festivalvrijwilligers de opbrengst van dat jaar daarheen hadden gebracht. De daders hebben gewacht tot de vrijwilligers weer terugkeerden naar het festivalterrein om te helpen met de opruimwerkzaamheden.

Toen die vrijwilligers waren vertrokken, hebben ze de ruit van de voordeur ingeslagen. Ze droegen de bewoonster, Hugo's moeder, op om over de brug te komen met het geld. Zijn dochter lag op dat moment boven te slapen. De daders moeten precies geweten hebben hoe laat ze moesten toeslaan.

Niet handig

Naderhand zou Hugo Kramer toegeven dat het niet handig was dat al het geld op één plek lag, in een woning. Achteraf gezien had er geld geïnvesteerd moeten worden in beveiligde transporten van dat geld van het festivalterrein naar een bank, waar het op de rekening van de organisatie gestort zou kunnen worden. Maar dit was de manier waarop dit al jaren werd gedaan bij het festival.

Het geld werd jaar na jaar meegenomen naar huis, waar het eerst gesorteerd werd en geteld, waarna alle gekreukelde briefjes netjes gladgestreken zouden worden voor het naar de bank zou gaan, om het de telmachines makkelijker te maken. Maar daar zou het dit jaar niet aankomen.

Beloning voor gouden tip

Betekent dit de doodsteek voor het festival? Misschien... De organisatie geeft vooralsnog de moed niet op. Mogelijk worden de daders nog gepakt en kan een deel van de festivalopbrengst teruggevonden worden. Daarom is er ook een beloning uitgeloofd voor de gouden tip: duizend euro en een kaartje voor Hrieps 2020.

En zelfs als de organisatie van het festival naar al dat briefgeld kan fluiten, gloort er nog hoop. Misschien valt er zelfs dan nog een mouw aan te passen, hopen de vrijwilligers. De toekomst zal het moeten leren of die 26e editie van Hrieps in 2020, waarvoor er alvast een kaartje klaarligt voor de tipgever, er ook daadwerkelijk komt.

