Kwart van Zeeuws-Vlaamse woningen krijgt groen gas, zonder daar iets voor te doen

Gasfornuis, archieffoto (foto: Omroep Zeeland )

Het gaat om ongeveer 18 miljoen kuub groen gas per jaar, genoeg voor ongeveer 12.000 Zeeuws-Vlaamse huishoudens. Ongeveer 25 procent van alle woningen in Zeeuws-Vlaanderen kunnen hiermee van groen gas worden voorzien.

Organische restproducten

Het bedrijf dat het gas gaat leveren heet Aben Green Energy. Op het bedrijventerrein Axelse Vlakte bij Westdorpe produceert Aben biogas met behulp van organische restproducten, met name uit de landbouw. Dat ruwe biogas wordt vervolgens omgezet in groen gas dat identiek is aan het gas dat nu in woningen uit de gasleiding komt.

Vanaf het bedrijventerrein bij Westdorpe wordt het gas bijgemengd in de reguliere gasleiding. Het project is een samenwerking met netbeheerder Enduris en Gasunie Transport Services BV.

Stap in de goede richting

In het Klimaatakkoord staat dat er in 2030 2 miljard kubieke meter groen gas nodig voor de duurzame verwarming van woningen en gebouwen. Dat is aanzienlijk meer dan momenteel wordt geproduceerd. Dit is volgens de initiatiefnemers een stap in de goede richting.