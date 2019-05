Extra geld voor preventie zelfmoord (foto: Omroep Zeeland)

In Zeeland ligt het aantal suïcides met 16,3 per 100.000 inwoners (2017) hoger dan in de rest van het land. En Zeeuws-Vlaanderen is de regio waar relatief de meeste zelfdodingen plaatsvinden. Er was al speciaal voor deze regio 40.000 euro beschikbaar. Nu komt daar 10.000 euro bij voor de rest van Zeeland.

Volgens provinciebestuurder Harry van der Maas is het preventieproject een succes, al is het nog niet terug te zien in de cijfers. "Daar is het echt te vroeg voor, het project loopt pas sinds vorig jaar. Maar we horen positieve geluiden van de hulpverleners."

Instelling voor geestelijke gezondheidszorg Emergis is vanaf het begin betrokken is bij dit initiatief. Aan het project hebben ook 1-1-3 Zelfmoordpreventie, GGD, gemeenten en CZ fonds financieel bijgedragen.