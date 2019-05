Zonsopkomst bij de Zeelandbrug. (foto: Lennaert de Looze via Omroep Zeeland Flickr)

Samen met natuur-, milieu- en vrijetijdsorganisaties wil het provinciebestuur de natuur zo toegankelijk, beleefbaar en vindbaar als mogelijk maken. Het aanbod van de beleving van natuur -denk aan georganiseerde wandeltochten, maar ook informatie over hoe bijvoorbeeld de grond van Zeeland is samengesteld- is nu nog te versnipperd , zegt verantwoordelijk provinciebestuurder Carla Schönknecht: "We gaan de Zeeuwse natuur neerzetten als een merk. We gaan dus doen aan 'branding'. Het moet voor iedereen in en buiten Zeeland in één oogopslag zichtbaar worden wat er allemaal te beleven in onze natuur." Gedacht wordt aan eenduidige publiciteitscampagnes specifiek over natuurbeleving.

Provincie zet fors in op beleving van de natuur (foto: Omroep Zeeland)

Schönknecht noemt de Scheldedelta met onder meer het Land van Saeftinge een mooi voorbeeld van hoe nieuwe natuurbeleving er uit zou moeten zien. Een geopark is een gebied met een bijzondere geologische waarde. Het gaat dan over de structuur van de bodem, aardlagen, begroeiing en de geschiedenis van het gebied. Volgens gedeputeerde Carla Schönknecht kan het geopark een impuls geven aan het toerisme en de economie in het gebied. Zeker nu het in de race is erkend te worden door Unesco.

Het plan dat nu op tafel ligt heet 'Nota Natuurbeleving', halverwege dit jaar moet wat duidelijker worden hoe de natuurbeleving van Zeeland beter op de kaart zal worden gezet.