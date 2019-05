Naturist Louis is blij met nieuwe locatie van naaktcamping

"De gevel van de kantine krijgt een nieuwe kleur en het kinderzwembad moet nog komen, maar dan is de camping helemaal af", vertelt Louis trots. Hij is zelf al ruim 35 jaar naturist en is liever naakt dan dat hij kleren draagt. "Het geeft een vrij gevoel. De zon schijnt rechtstreeks op je lichaam, je bent een met de natuur en iedereen doet het dus het valt niet op dat je bloot bent".

Jongeren

Er zijn weinig jongeren te bekennen op de camping en dat kan Filius begrijpen. "Vooral pubers hebben het al moeilijk genoeg met hun eigen lichaam en dan nog bloot voor andere mensen zien ze over het algemeen niet zitten", zegt hij. Toch merkt hij dat op landelijk niveau steeds meer jongvolwassenen interesse krijgen in naturistenrecreatie. "We hebben al wel een paar gasten die begin 30 zijn, maar het zou leuk zijn als er een verschuiving plaatsvindt en adolescenten ook inzien dat naturist zijn heerlijk is."

In het zonnetje zit Louis Filius te lunchen met andere leden van de naturistenvereniging (foto: Omroep Zeeland)

Ondanks dat gasten al welkom zijn op de camping, moet deze nog wel officieel worden geopend. Dat gebeurt op zondag 26 mei en zelfs de buren, die eerder bezwaar maakten tegen de komst van de camping, zijn uitgenodigd. Ze hoeven in ieder geval niet bang te zijn dat ze uit de kleren moeten. "Er komen natuurlijk ook mensen die het helemaal niet gewend zijn dus die paar uur dat de opening duurt kunnen we wel even met kleren aan", aldus Filius.

