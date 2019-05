Extra verkeersborden rond afgesloten kade Sas van Gent

Meer borden om situatie Sas van Gent te verduidelijken (foto: Omroep Zeeland)

Inwoners van Sas van Gent hebben het moeilijk met de afsluiting. "Je doet er sowieso veel langer over. Daarvoor was het gewoon rechtdoor en was je direct in Zelzate, nu doe je er veel langer over en het is een gevaarlijke weg", vertelt Karlijn van Gught. "Niemand vindt het leuk natuurlijk, maar we kunnen er niet veel aan doen. Er zijn wegwerkzaamheden op verschillende plaatsen waardoor je uit moet wijken. Het is een hectische toestand."

Inwoner Sas van Gent: 'omleiding is miserabel'

Roland Bos noemt de omleiding 'miserabel'. "Het is een landweg die bekend staat als het smokkelaarspad, dus per definitie smal is met veel bomen en is moeilijk te berijden. De zijkanten zijn niet opgehoogd en zitten vol met grind. Dat is voor motors en scooters een ellende, maar er is niets anders."

Kade kan inzakken

De Westkade is sinds eind februari afgesloten tussen de Suikerdijk en de ingang van kunstmestbedrijf Rosier. Het verkeer wordt sindsdien omgeleid via de Tractaatweg. Uit onderzoek is gebleken dat de fundering van de weg een deel van de kade naast de weg in slechte staat verkeert. De kade kan spontaan inzakken of verschuiven, schreef de gemeente in een informatiebrief.

"Dat klinkt heftig en is ook heftig", zei wethouder Frank van Hulle vorige maand. De wethouder kon niet uitsluiten dat weggebruikers gevaar hebben gelopen. Ondernemers in Sas van Gent hebben last van de afsluiting. Winkeleigenaar Fiona van Dier en Bloem Aafi zag de omzet in maart met zestig procent afnemen.

