Zeeland wordt wakker: bereikbaarheid Bravis, meer inwoners en kookworkshops

Ziekenhuis Bravis (foto: Omroep Zeeland)

Bereikbaarheid Bravis

Raadsleden in Tholen zijn bezorgd over de bereikbaarheid van het nieuwe ziekenhuis Bravis in Roosendaal. Dat bleek gisteravond tijdens de commissievergadering, waar de ziekenhuisdirectie van Bravis toelichting gaf op het besluit het ziekenhuis.

Gedaan met krimp: inwoneraantal groeit (foto: Omroep Zeeland)

Meer inwoners

Het is gedaan met de krimp in Zeeland. Het inwoneraantal in de provincie groeit en wel tot 400.000 in 2040. Dat blijkt uit de Nieuwe Bevolkings- en Huishoudensprognose die door de provincie is opgesteld.

Kookworkshop bij BSO Juultje in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Kookworkshops

Kinderen moeten zo vroeg mogelijk leren eten en betrokken worden bij het koken. Dat is de bedoeling van de kookworkshops die zijn gestart bij buitenschoolse opvang Juultje in Terneuzen. Vier kinderen gingen samen met chef-kok Jos Ollebek de keuken in.

Bloeiend koolzaad in Borssele (foto: Piet Grim)

Het weer:

De zon schijnt vandaag weer uitbundig en de temperatuur stijgt vanmiddag tot 15 graden op de stranden en tot 17 graden in het oosten van de provincie. Daarbij een matige noordoostenwind. Ook morgen nog flink wat zon, maar in de loop van de middag vanuit het oosten ook wat wolkenvelden. Het wordt wederom 15 tot 17 graden.