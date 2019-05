Grapperhaus: Politie doet wel degelijk onderzoek naar gps-diefstallen

De stille getuigen van de diefstal van het GPS-systeem. (foto: Omroep Zeeland)

De Kamervragen waren gesteld door het Zeeuwse Kamerlid Joba van den Berg van het CDA. Van den Berg vroeg zich samen met fractiegenoot Chris van Dam af of de politie wel genoeg doet om de daders te pakken en om zulke diefstallen te voorkomen. Boeren verwijten de politie dat er te weinig wordt gedaan om de diefstallen op te lossen.

Geen aparte registratie

Hoeveel gps-systemen er in het hele land zijn gestolen kan Grapperhaus niet zeggen. De diefstallen van de systemen worden niet apart geregistreerd. Dat de politie niets zou doen om de zaken op te lossen wordt ontkent door de minister. Daar waar braakschade is of dna-sporen zijn aangetroffen wordt een onderzoek gestart. Maar dat kan alleen als het zin heeft en is ook afhankelijk van prioriteiten van de politie.

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (foto: ANP)

Grapperhuis geeft in zijn antwoorden ook nog tips: "Boeren wordt geadviseerd om landbouwvoertuigen met gps-systeem in afgesloten stallen of loodsen te parkeren en indien mogelijk het gps-systeem te demonteren wanneer deze niet wordt gebruikt. Daarnaast worden boeren opgeroepen om direct melding te doen van diefstal bij de politie en bij de leverancier of fabrikant van de apparatuur."

Gedupeerde boeren kunnen een beroep doen op de verzekering, besluit Grapperhaus. De gemeente Sluis houdt op 23 mei een bijeenkomst met politie, ZLTO en de gemeente over de diefstallen in West-Zeeuws-Vlaanderen.

