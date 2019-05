Samen met Gwen van Oeveren terug naar het Zierikzee van 1219

In de voorstelling haalt één van de hoofdpersonages, professor Historiekusjes, met zijn tijdmachine figuren uit het verleden vanaf 1219 naar nu. Honderden basisschoolleerlingen kwamen kijken naar de ochtendshow. "Ik vond het leuk omdat ik wel van vroeger hou", zegt de 8-jarige Liam. Toch lijkt tijdreizen hem best eng. "Stel dat je in de tijd van de ridders terechtkomt dan moet je als je volwassen bent gaan vechten en dan kan je sneller doodgaan", vertelt hij.

RTL Keet Night

De RTL Keet Night Show is een idee van Mar van der Meer van Keet in de Kerk, een samenwerkingsverband van basisscholen, de Zeeuwse Muziekschool, beroepsmusici en vrijwilligers. Het is een show met een knipoog zegt van der Veer. "Je probeert op hele een leuke manier de kinderen hierbij te betrekken en ze op een luchtige manier kennis te laten maken met de geschiedenis."

Van der Veer: een echte tv-studio waarbij publiek moet klappen op bevel

De drie ochtendvoorstellingen waren voornamelijk bedoeld voor de kinderen, maar in de avond was een extra voorstelling gepland die ook ouderen naar de kerk lokte. "Tijdens de avondshow komt Gwen van Oeveren van the Voice Kids het liedje de storm van BLØF zingen. Helaas heeft de Watersnoodramp ook in de laatste 800 jaar plaatsgevonden en daarom sluit dit gastoptreden goed aan op de rest. Op die manier wisten we de show voor elke doelgroep interessant te maken", aldus mede-organisator Jet Pekaar.