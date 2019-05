Politie zoekt vluchtauto's na overval Hrieps

De ruit in de voordeur werd door drie gemaskerde mannen ingeslagen om binnen te komen (foto: HV Zeeland)

De auto's zijn kort na de overval gespot in Grijpskerke en Oostkapelle. De politie vermoedt dat de dieven ze gebruikten om te vluchten. Om zicht op de vluchtroute van de daders te krijgen, roept de politie particulieren en bedrijven op hun beveiligingsbeelden - waarop witte en grijze auto's te zien zijn - in te leveren. Het gaat om beelden die zaterdag op zondag tussen 2.00 en 4.00 uur zijn gemaakt.

Beschrijving auto's Van de witte auto is op dit moment alleen bekend dat het een klein model is. Het grijze voertuig is zeer waarschijnlijk een vierdeurs met geblindeerde ramen aan de achter- en zijkant.

"We hebben nu twintig tips binnen", zegt politiewoordvoerder Alwin Don. "De gouden tip zit er nog niet tussen." Don roept mensen dan ook op te blijven melden: "Daar zijn we afhankelijk van om deze zaak op te lossen." De politie heeft tien mensen verhoord, er staan nog meer verhoren gepland. Tientallen adressen zijn bezocht in een buurtonderzoek.

Gemaskerde mannen

De overval werd zaterdagnacht rond 3.15 uur gepleegd in het ouderlijk huis van organisator Hugo Kramer in de Keizerstraat in Grijpskerke. Nog geen kwartier eerder was daar de contante opbrengst van Hrieps gebracht. Drie gemaskerde mannen drongen het huis binnen door een steen door de ruit te gooien. Eenmaal binnen eisten de mannen het geld van de bewoonster. Ze gingen er vervolgens met piepende banden vandoor.

