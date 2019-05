'Het is zorgelijk dat mensen moedwillig auto's in de fik steken'

Oudejaarsnacht 2018-2019 in Vlissingen (foto: HV Zeeland)

Sinds 2014 is het aantal claims in verband met een autobrand in Nederland met bijna de helft toegenomen. In het laatste jaar, 2018, hebben verzekeraars 4359 claims ontvangen wegens autobranden. Met 96 autobranden heeft Zeeland er in verhouding tot het aantal inwoners net zoveel als in de rest van Nederland. De meeste branden zijn in Noord-Brabant en in Zuid-Holland.

Stijging

Alleen in de provincies Utrecht en Groningen is het aantal autobranden nog sneller omhoog gegaan dan in Zeeland. Volgens de Bond van Verzekeraars moet de toename geweten worden aan kopieergedrag en pyromanie onder jongeren. Maar omdat het bewijsmateriaal verbrand is, is het moeilijk om de daders te vinden.

Zorgelijk

"Het zorgelijke is dat mensen moedwillig auto's in de fik steken", zegt Oscar van Elferen van het Verbond van Verzekeraars in het AD. "Als er tijdens een storm een boom op een auto valt is, het heel vervelend, maar daar kun je niet zoveel aan doen. Maar dit gaat om iets dat in de hoofden van mensen zit."

Het werkelijke aantal autobranden is vermoedelijk groter. Maar omdat je niet tegen autobrand bent verzekerd met alleen een WA-polis (30 procent van de auto's) blijft die groep onzichtbaar voor de verzekeraars.