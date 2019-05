Bressiaanse drugsdealer opgepakt na tip

Drugsvondsten in de woning. (foto: Politie Zeeland)

De politie vond in een kamertje op de bovenverdieping een kweektent. Zonder planten, maar wel klaar voor gebruik. Ook vonden agenten cocaïne, amfetamine en zakken met hennep. De man is voor verhoor en nader onderzoek naar Torentijd gebracht. De drugs en de kweekspullen zijn vernietigd.

Tip na huis-aan-huisbrief

De tip over de man kwam na een huis-aan-huisbrief die de gemeente Sluis in maart in Breskens verspreidde om inwoners op te roepen drugsoverlast te melden bij de politie. Burgemeester Marga Vermue kon toen niet zeggen dat drugscriminaliteit in Breskens erger is dan in andere kernen. "Het leeft, alleen weten we niet hoe breed het is en waar het leeft. Daarom hebben we voor deze manier gekozen."

De burgemeester is op de hoogte gebracht van de vondsten in de woning. Of er een bestuurlijke maatregel volgt - zoals bijvoorbeeld het sluiten van de woning - is nog niet bekend.