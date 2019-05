Wonen in een huis dat behalve stroom ook zoet water maakt

Die overcapaciteit wordt in de zomermaanden gebruikt om zout grondwater om te zetten in zoet water. In de wintermaanden, als de zon minder schijnt, wordt er stroom opgewekt met het grondwater.

Volgens Van Wallenburg is het project 'een groot zonnepaneel'. Niet alleen de daken van de huizen en appartementen zijn voorzien van zonnepanelen, maar ook een eventuele geluidswal. Daardoor ontstaat, volgens de berekeningen van Van Wallenburg, een overschot van 400 megawattuur.

Ontzilten

Met dat overschot aan energie wordt een ontziltingsinstallatie draaiende gehouden. Die installatie pompt zout grondwater op en zet het om in zoet water. Water dat de landbouw in droge tijden goed van pas kan komen.

Door zout water te ontzilten wordt er zoet water gemaakt wat door agrariƫrs gebruikt kan worden in droge tijden. (foto: Omroep Zeeland)

De plek waar Van Wallenburg zijn project wil realiseren is redelijk uniek, omdat daar een grote zoetwaterbel onder de grond zit. "Als je een zoetwaterbel hebt die veel dunner is en je zou water onttrekken, dan komt het zoute water naar boven", legt Van Wallenburg uit. "En daar zijn de boeren, provincie en het waterschap niet blij mee. Dus je kan dit niet op elke plek in Zeeland realiseren."

"Je kunt dit alleen op die plaatsen doen waar een kreekrug is en waar dan ook nog een zoetwaterbel is, die dik genoeg is." Van Wallenburg is eigenaar van de grond. Hij verwacht niet dat de zoetwaterbel kleiner wordt door zijn plannen, maar juist groter, doordat het ontzilte water aan de bel wordt toegevoegd.

Als de zon niet schijnt, wordt zout en zoet water bij elkaar gebracht, en dat levert energie op. (foto: Omroep Zeeland)

In tijden dat de zonnepanelen niet genoeg energie opwekken om zout water te ontzilten, wordt het systeem omgedraaid en gaat het grondwater energie leveren. Door zoet en zout water op te pompen en met elkaar in contact te brengen in een speciale installatie. "Als je dat bij elkaar in brengt met een speciaal membraan er tussen, dan kun je daar elektriciteit mee opwekken", legt Van Wallenburg uit.

Sinds 2014 worden met deze zogenoemde 'blauwe energie' al proeven gedaan in een speciaal daarvoor gebouwde installatie in de Afsluitdijk.

Europese subsidie

Als alles volgens het plan van Van Wallenburg verloopt, moet de nieuwe wijk in 2022 klaar zijn. Vanuit Europa krijgt hij een subsidie van 1,2 miljoen euro. Die subsidie is onderdeel van een groter initiatief waar Europa een subsidie van 5,6 miljoen euro voor heeft uitgetrokken. In zes Europese plaatsen wordt geëxperimenteerd met het opslaan van zoet water. Kapelle is de enige van de zes waar dat wordt gecombineerd met het opwekken van energie.

De gemeente Kapelle heeft nog geen toestemming gegeven voor de plannen. De komende tijd wordt er in samenwerking met de provincie, het waterschap, waterbedrijf Evides en de HZ extra onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de plannen.