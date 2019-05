Brandmelders werken zorgvuldiger: loze brandmeldingen afgenomen

Zeeuwse brandweerpiepers hadden in 2018 minder last van loos alarm (foto: Omroep Zeeland)

Toen het nog zestien keer per dag was dat ergens een elektronisch kastje de brandweer waarschuwde, bleek het in 95 procent van de gevallen om loos alarm te gaan. Maar dat zagen de brandweerlieden in veel gevallen pas toen ze ter plekke kwamen. "Loze alarmeringen kosten geld, zorgen voor een verminderde paraatheid van de brandweer, creëren onnodig geluidsoverlast en zijn belastend voor de verkeersveiligheid", was toen de klacht van beleidsadviseur Koos de Feijter van de Veiligheidsregio Zeeland.

Afname

Terwijl het aantal 'gewone' brandmeldingen, dus door echte mensen die telefoon hebben gepakt, op hetzelfde niveau bleef, is in 2018 het aantal automatische meldingen sterk afgenomen. Onderstaande statistiek laat de ontwikkelingen zien per drie maanden.

Er is door de Veiligheidsregio Zeeland in 2017 een project op touw gezet om de loze meldingen terug te dringen. Met name door de abonnees van een automatisch brandmeldinstallatie bewust te laten worden van het probleem. Maar ook de meldkamercentralist ging er zijn best voor doen. Met name door bij een automatische melding contact op te nemen met het bedrijf en goed doorvragen naar wat er aan de hand is.

En als een en hetzelfde bedrijf opvallend vaak loze meldingen op zijn naam heeft staan, dan gaat de Veiligheidsregio op bezoek bij zo'n bedrijf om de situatie ter plaatse bekijken.