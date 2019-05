Zo'n twintig bomen zwaar toegetakeld, schade loopt in duizenden euro's

Verhage vertelt dat de schade 500 tot 600 euro per boom is. "We zijn nu aan het inventariseren hoeveel bomen het zijn. Het is in ieder geval een gigantisch aantal euro's aan schade", vertelt de wethouder.

Bomen gaan dood

Tot gisteren tastten zowel politie als gemeente in het duister hoe de bomen beschadigd konden raken. Inmiddels is duidelijk dat de bomen toegetakeld zijn, maar door wie of wat is nog steeds gissen. "Je ziet overal snij-of bijtsporen. We houden dus rekening met beschadiging met een voorwerp of een hond", zegt Anton Riemens, die over het groen in de gemeente Vlissingen gaat.

"Er zijn van een aantal bomen hele stukken bast af. Daardoor is de sapstroom verstoord. Die boom gaat dan gewoon dood. Die kunnen we niet meer redden", vertelt Riemens.

Komende maandag doet de gemeente aangifte bij de politie. Mocht de dader gevonden worden dan worden de kosten op hem of haar verhaald. Riemens: ''Tot die tijd is het hopen dat het niet nog een keer gebeurt!"

Lees ook: