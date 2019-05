Vlissingen heft toeristenbelasting voor passagiers cruiseschepen

Cruiseschip de Prinsendam die een aantal jaar geleden in de Buitenhaven van Vlissingen lag (foto: Omroep Zeeland)

Betalen 'gewone' hotelgasten en campingbezoekers wel toeristenbelasting voor iedere nacht dat ze in Vlissingen verblijven; voor passagiers van cruiseschepen was dat er nog niet. Cruiseschepen zijn een relatief nieuw fenomeen in de stad. "Het gaat om in totaal ongeveer 2.000 passagiers per jaar", vertelt verantwoordelijk wethouder Sem Stroosnijder (SP). Die gaan nu allemaal zo'n 1,50 per nacht betalen aan toeristenbelasting. "Dus het gaat niet om hele grote bedragen allemaal, maar de stad heeft geld nodig en dit is gewoon eerlijk. De één betalen, dan ook de ander."

Stroosnijder legt uit waarom passagiers van cruiseschepen toeristenbelasting moeten betalen

Stroosnijder en zijn collega's in het college van burgemeester en wethouders zien weinig heil in het voorstel van de SP-fractie in de Vlissingse raad; de eigen partij van Stroosnijder. Die wilde ook toeristenbelasting gaan heffen voor cruiseschip-passagiers die alleen overdag in Vlissingen zijn. "Dat hebben ze onlangs in Amsterdam ingevoerd, maar dat is echt bedoeld als afschrikwekkend effect om het aantal passagiers van cruiseschepen in de Amsterdamse binnenstad een beetje terug te dringen", zegt Stroosnijder. "Maar wij willen deze passagiers natuurlijk helemaal niet afschrikken, we willen er juist meer van in onze stad."