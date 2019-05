Stadshaven en jachthaven Goes vervuild, saneren kost miljoenen

Stadshaven Goes (foto: Arjan van Lomwel)

De bodem is vervuild met allerlei stoffen omdat in het gebied in vroeger tijden de gasfabriek van de stad lag. "Maar vroeger is daar allerlei soorten afval ingegooid, waar men vanaf wilde", verduidelijkt verantwoordelijk wethouder Loes Meeuwisse van Goes. Volgens de VVD-wethouder gaat het om zware metalen en om zogenoemde PAK's, oftewel Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, die ontstaan bij de onvolledige verbranding van koolstofhoudende materialen als hout, fossiele brandstoffen, tabak of levensmiddelen.

Wat er gaat gebeuren om de bodem van de stadshaven te saneren

Voor de sanering was een bedrag nodig van 2,2 miljoen euro. Het Rijk heeft inmiddels 1,5 miljoen euro ter beschikking gesteld; Goes en het Zeeuwse waterschap Scheldestromen betalen ieder 3,5 ton. De sanering gebeurt tijdens de komende winter en zal enkele maanden in beslag nemen.

Overlast

Volgens de VVD-wethouder is er weinig overlast voor de Goesenaren. Er komt een baggerboot in de haven te liggen, die het vervuilde slib van de bodem opzuigt en afvoert. "In de winter liggen er maar een paar pleziervaartuigjes. Die geven we dan wel even tijdelijk een andere plaats."