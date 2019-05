'Zonder oefenruimte valt het doek voor De Zeeuwse Muzikanten'

Het orkest bestaat uit een kleine dertig mensen met een beperking en valt onder Arduin. Tot voor kort had het orkest een oefenruimte aan de Torenweg in Middelburg. Nadat omwonenden hadden geklaagd over geluidsoverlast, besloot de gemeente dat de repetities daar niet meer gehouden mochten worden. De muzikanten oefenen nu tijdelijk op de bovenverdieping van Het Atelier in Middelburg, een locatie van Stichting Arduin, maar dit blijft behelpen.

Ruimtegebrek

Er wordt met man en macht gezocht naar een nieuwe oefenruimte, maar dat is volgens vrijwilliger Gert de Keizer niet makkelijk. "We hebben namelijk een ruimte nodig van ongeveer 150 vierkante meter, die gelijkvloers is, en waar sanitair aanwezig is. Daarnaast zou het erg fijn zijn wanneer alle instrumenten en apparatuur kan blijven staan. Dat scheelt de vrijwilligers enorm veel werk."

Ik ben bang dat wanneer er niet snel een geschikte ruimte wordt gevonden, dit het einde betekent voor De Zeeuwse Muzikanten." Gert de Keizer - vrijwilliger

Vrijwilligers op leeftijd

"Het merendeel van de vrijwilligers is op leeftijd", zegt De Keizer. Ondanks dat iedereen elke week met veel energie er tegenaan gaat, begint de huidige situatie z'n tol te eisen bij de vrijwilligers. De Keizer: "Ik ben erg bang dat wanneer er niet snel een oplossing wordt gevonden, dit het einde betekent van het orkest."

De vrijwilligers hebben daarom al meerdere gesprekken gevoerd met Arduin en er is ook contact met de gemeente Middelburg om te kijken of zij iets kan betekenen voor De Zeeuwse Muzikanten.

Vrijwilligers zetten alle instrumenten neer (foto: Omroep Zeeland)

'Dit kan niet tot het einde der dagen duren'

Georg Knuijt, projectmanager bij Arduin, realiseert zich dat het een behoorlijke belasting is voor de vrijwilligers. "Ik ben daarom ontzettend dankbaar voor de inzet die ze nu tonen en weet ook dat dit niet tot het einde der dagen kan duren."

Het vinden van een nieuwe locatie heeft voor Arduin nu de hoogste prioriteit. Knuijt: "Dat is namelijk de basis van het voortbestaan van De Zeeuwse Muzikanten. Maar aan de andere kant, we kunnen niet toveren, dus is het wachten op die gouden tip."

Het orkest 'De Zeeuwse Muzikanten' bestaat dertig jaar. De muzikanten repeteren minimaal één keer in de week onder deskundige leiding en met hulp van vrijwilligers. Jaarlijks worden er zo'n vijftien tot twintig concerten gegeven, regelmatig in combinatie met andere orkesten, bands, zangers of koren. Het repertoire is veelzijdig, er worden zowel populaire als klassieke composities gespeeld. Naast de instrumentale stukken wordt bij een groot aantal nummers ook gezongen en in toenemende mate wordt ook musicalrepertoire gespeeld. Meespelen in het orkest is voor de muzikanten niet vrijblijvend, maar een deel van hun dagbesteding.

Te weinig vastgoed voor verenigingen

Wethouder Johan Aalberts vindt het ook jammer dat De Zeeuwse Muzikanten nu in deze situatie zit. Hij is in gesprek met Arduin en het orkest om een oplossing te zoeken voor dit probleem. "Ik heb heel veel sympathie voor De Zeeuwse Muzikanten, maar ze zijn niet alleen. Er zijn in Middelburg meerdere verenigingen met een maatschappelijk belang die ook gehuisvest moeten worden. En aangezien we weinig vastgoed hebben is het op dit moment erg moeilijk om voor iedereen een juiste locatie te vinden."

Daarnaast is hij van mening dat in eerste instantie Arduin verantwoordelijk is voor huisvesting van De Zeeuwse Muzikanten. "Het orkest valt onder de vleugels van Arduin en moeten daarom ook zelf hun broek op kunnen houden. Arduin moet dus zelf ook zoeken naar een geschikte ruimte."

Zelfstandig worden

Een werkgroep met ouders, vrijwilligers en medewerkers van Arduin onderzoekt of het orkest in de toekomst zelfstandig kan voortbestaan. Als zelfstandige stichting kan het orkest namelijk subsidie aanvragen, fondsen werven en nog professioneler worden. De Keizer: "We willen namelijk niet terug naar een tamboerijnenorkest."