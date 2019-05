Yassine Azzagari debuteert bij NAC Breda

Yassine Azzagari (foto: NAC Breda)

Azzagari kwam in de tweede helft in het veld voor Anouar Kali. "Dit is super", zo laat Azzagari via NAC TV weten. "Het is allemaal fantastisch. Dit is mijn eerste jaar bij NAC. Ik wil dan ook mijn trainer en iedereen die mij gesteund heeft bedanken."

Hij had een beetje last van zenuwen. "Toen de trainer naar me toekwam en zei dat ik moest gaan warmlopen was het even trillen. Toen dacht ik: nu komt het wel dichtbij. Maar toen ik erin kwam was het volle bak knallen. En zeker met deze geweldige fans vallen de zenuwen weg."

'Dit shirt komt boven mijn bed te hangen'

Azzagari was tevreden over zijn debuut. "Maar er is nog genoeg om aan te werken." Azzagari hoopt dat dit het begin is van een mooie carrière. Zijn eerste doel is om basisspeler bij NAC Breda te worden.

NAC Breda degradeerde dit seizoen. De club komt na deze zomer uit in de Keuken Kampioen Divisie.