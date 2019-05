Zeeuwse Mona Lisa siert nieuwe Film by the Sea poster

Poster Film by the Sea 2019 (foto: Film by the Sea)

Het Vlissingse filmfestival wordt dit jaar van 13 tot en met 22 september gehouden. Voor het filmfestival is het de 21e keer, voor Jan Doense als directeur de eerste. Met de poster wil de kersverse directeur laten zien waar het festival voor staat: 'kwaliteit, schoonheid, degelijkheid'. De poster is gemaakt door ontwerpster Paulina Matusiak, met wie Doense al eerder samenwerkte.

Commotie vermijden en een goed gevoel geven

"Mijn bedoeling was - in ieder geval in mijn eerste jaren als opvolger van Leo Hannewijk - artwork te presenteren waar niet te veel negatieve commotie over zou kunnen ontstaan." Niet dat hij bang is voor commotie. "Maar ik vind het nergens voor nodig, zeker niet in m'n eerste jaar waarin ik iedereen nog moet leren kennen."

De directeur wil de mensen die het festival trouw zijn bedienen: "Ik hoop de vaste festivalbezoekers een goed gevoel te geven over de toekomst van hun festival, dat na twintig jaar voor het eerst door iemand anders dan Leo Hannewijk wordt geleid."

Op 11 juni, tijdens de jaarlijkse Amuse, zal de poster voor het eerst op groot formaat aan de gevel van CineCity prijken. Dan wordt ook de samenstelling van de vakjury bekendgemaakt, de festivaltrailer gepresenteerd en Jan Doense zal enkele tipjes van de sluier oplichten over de festivalprogrammering.