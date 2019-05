Museum wil Franse soldaten altijd herdenken: 'Ieder kruis op de begraafplaats een gezicht geven'

Vorig jaar was de Franse veteraan Maurice De Noury nog bij de herdenking. Hij overleed in januari van dit jaar op 97-jarige leeftijd.

Het oorlogsmuseum Vitality aan de Vroonlandseweg in Kapelle laat aan de hand van persoonlijke verhalen de geschiedenis van Kapelle en de Fransen in de Tweede Wereldoorlog zien. Het museum is al een keer uitgebreid met een extra ruimte maar is nog steeds te klein voor alles wat ze willen laten zien. In een boomgaard achter de militaire begraafplaats is een stuk grond aangekocht waar een nieuw en vooral veel groter museum moet verrijzen.

Andries Looijen van het oorlogsmuseum vindt het belangrijk dat er een link blijft tussen de Franse begraafplaats en het museum. "Het moet herdacht blijven. Wij willen ieder kruis op de begraafplaats een gezicht geven."

het nieuw te bouwen oorlogsmuseum in Kapelle (foto: Omroep Zeeland)

Het museum Vitality in Kapelle is opgericht door liefhebbers en wordt binnenkort een geregistreerd museum.

De financiering voor het nieuwe museum moet voor een deel uit het Franse bedrijfsleven komen. Op 26 juni krijgt het museum de eerste cheque overhandigd van een bedrijf op de Franse ambassade. Daarna hopen ze dat het balletje gaat rollen en dat ook Nederlandse en Europese fondsen over de brug komen om het museum te realiseren.