'Na een bespreking van Rogier Veenstra heb je het gevoel dat je niet meer kan verliezen'

"In korte tijd heeft hij bij GOES iets heel moois neergezet", stelt spits Daniël Wissel. De aanvaller kent hem nog uit zijn tijd bij Zeelandia Middelburg, de club waar Veenstra eind 2016 voor het eerst hoofdcoach werd. "Na een bespreking van hem heb je het gevoel dat je niet eens meer kan verliezen."

Dat gevoel heeft de hele selectie van GOES momenteel. De ploeg pakte maar liefst 25 punten uit de laatste negen duels en staat op het punt om de derde periodetitel te veroveren, waarna in de nacompetitie zelfs om promotie naar de Tweede Divisie kan worden gestreden. Iets wat niemand na de promotie van vorig seizoen voor mogelijk had gehouden. "Je was voor gek verklaard", beaamt spits Steve Schalkwijk.

Rogier Veenstra en Steve Schalkwijk zijn blij na de zege op Quick'20 (foto: Orange Pictures)

Daan Eikenhout, coach van eersteklasser De Meeuwen, is niet verbaasd over de snelle ontwikkeling van Veenstra die bij Zeelandia Middelburg een tijd zijn assistent was. "Hij is een heel jonge jongen. Maar als je met hem praat, zou je dat niet zeggen. Rogier heeft een natuurlijk overwicht en goede oefenstof. Ik wist al snel dat hij het echt in zich heeft om ver te komen."

Vernieuwende trainer

Daar is ook de Vakbond Voetbal Oefenmeesters Nederland van overtuigd, de vereniging die hem voor de Rinus Michels Awards naar voren heeft geschoven. "Rogier is een vernieuwende trainer. Tel daar zijn prestaties bij op en de nominatie is niet meer dan logisch", stelt het in Veere woonachtige bestuurslid Adri Franke.

Veenstra zelf vindt het een hele eer dat hij in genomineerd voor de Rinus Michels Awards, zeker omdat hij nog maar aan het begin van zijn loopbaan als trainer staat.

Nog een nachtje slapen en dan weet Rogier Veenstra of hij zich daadwerkelijk de beste coach van Nederland mag noemen. Tijdens het Nederlands Trainers Congres bij PEC Zwolle brengen de aanwezige coaches hun stem uit. In totaal zijn er in zijn categorie zes kanshebbers.