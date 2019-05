Twaalf uur achter de tralies tegen kinderprostitutie

Anne de Jonge krijgt geld van donateurs (foto: Omroep Zeeland)

De kooi staat symbool voor de kleine ruimtes waar kinderen zitten opgesloten voor prostitutie. Naar schatting worden er wereldwijd op deze manier meer dan twee miljoen kinderen uitgebuit, zoals in India en Bangladesh.

Anne de Jonge zit vandaag midden in het restaurant van Slot Oostende. Hoewel ze nog maar een paar uurtjes opgesloten zit, is de aandacht voor de actie groot. Voorbijgangers stoppen bij de kooi, vragen wat het is en doneren regelmatig als Anne uitlegt wat de actie inhoudt.

Voorbeelden uit Zeeland

Ook krijgt ze reacties van vrouwen die zelf hun verhaal doen over hun eigen ervaring met ongewenst seksueel gedrag. "Daar schrik ik wel van." Ze komen met voorbeelden uit Zeeland hoe moeilijk het is om seksuele intimidatie aan te tonen. "Je denkt dat het hier in Nederland goed is, maar blijkbaar niet."

Lock probeert zoveel mogelijk geld in te zamelen (foto: Omroep Zeeland)

Al de hele week zitten er mensen in de kooi in het restaurant, annex bierbrouwerij. Gisteren was het de beurt aan de vader van Anne en vandaag zit zelf twaalf uur lang opgesloten in de kooi. Ze heeft haar laptop meegenomen om ook online nog geld te verzamelen. Het doel was 2,500 euro, maar daar zit ze al flink overheen.

Anne trekt veel bekijks in het restaurant (foto: Omroep Zeeland)

Niet alleen Goes, ook in de rest van Nederland wordt actie gevoerd voor Lock me Up. Op 29 openbare plekken zitten mensen een dag vast in een kooi om een geldbedrag binnen te harken en aandacht te vragen. Afgelopen maandag, bij de start van de actie, werden er een aantal Bekende Nederlanders ingezet, om een zo breed mogelijk publiek aan te spreken.

Tot zondag

Nog tot en met zondag zit er iedere dag iemand in de Kooi in Slot Oostende. Doneren kan op de website van 'Lock me Up'.