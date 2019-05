'Stuur Zeeuws-Vlaamse zorgstudenten ook eens de grens over'

Bijeenkomst over grensoverschrijdende zorg (foto: Omroep Zeeland)

"Studenten in het grensgebied moeten verplicht over de grens stage lopen", stelt directeur René Smit van Zorgsaam. Dat wil Smit omdat er een verschil van zorg tussen beide landen is en er aan beide kanten van de grens van elkaar geleerd kan worden.

Verder wil hij dat behaalde diploma's in beide landen geaccepteerd worden. "Er staan allemaal verschillende teksten en woorden in die diploma's, maar in principe kunnen ze allemaal hetzelfde", vertelt Smit.

Enthousiast

De afgelopen tijd konden Vlaamse zorgstudenten stage lopen bij zorginstelling Rozenoord in Sluis. Een van de studenten was Bruggenaar Jeroen Loos. "Normaal krijg je als student tijdens de stage ook de rol van een student. In Sluis kregen wij echt de kans om de theorie om te zetten in de praktijk", vertelt hij enthousiast. Verder is hij erg te spreken over de open cultuur in Zeeuws-Vlaanderen.

Vooralsnog komen er alleen Belgische studenten naar Zeeuws-Vlaanderen. Onderwijsinstelling Scalda tekende vanmiddag een verklaring waarbij ze willen kijken of dat andersom ook mogelijk is. "Voorlopig staan we nog wel helemaal aan het begin van het traject, maar ik vind het zeker interessant", vertelt Scalda-lerares Gerda van der Meer.

Geen obstakels

Zowel in Nederland als in België is er een tekort aan personeel in de zorg, maar ook aan stageplaatsen. "Als we daarin kunnen versterken zou die grens geen obstakel mogen zijn", zegt Carine de Vos van zorginstelling Rozenoord. Ze hoopt dat er binnenkort weer een nieuwe lichting Belgische studenten richting Sluis komt. "Als het aan mij ligt, krijgt dit plan zeker een vervolg.

