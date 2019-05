De Koster van de Grote Kerk Veere laat zich niet haasten

Gert-Jan de Koster werd vorig jaar aangesteld als directeur van de Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere (SEGKV). De Koster is ook de baas van Poppodium 'Gebouw-T' in Bergen op Zoom. Hij stelde de plannen voor de Grote Kerk, en vooral de verwachtingen, enigszins bij.

Nu wil hij in eerste instantie een gedegen basis neerzetten door met een interactieve historische rondleiding toeristen te gaan trekken. Hij hoopt op die manier zo'n 30.000 betalende bezoekers binnen te halen. Daarnaast moeten er met concerten, tentoonstellingen en andere kunstuitingen toeschouwers van buiten de provinciegrenzen worden getrokken.

Amsterdam Sinfonietta (foto: omroep zeeland)

Eén van de partners van de SEGKV is het Amsterdam Sinfonietta orkest dat de aftrap verzorgt van de optredens in de kerk als cultuurtempel. Zakelijk leider Joost Westerveld gelooft heilig in het slagen van de plannen: "Wij denken dat de combinatie van ons orkest, de ambiance van de kerk en de omgeving ons publiek kan overhalen om mee te reizen naar Veere. En dat ze dat ieder jaar weer willen doen om naar het Sinfonietta String Festival Zeeland te komen kijken."

Sinfonietta Amsterdam opent cultuurtempel Grote kerk Veere

Hoewel er in eerste instantie werd uitgegaan dat het programma in 2018 zou gaan draaien, is er nog veel te doen voordat er echt gestart kan worden. Er is een vleermuisvriendelijke zolder aangelegd en er is sinds kort vloerverwarming in het pand, waardoor het ook in de koude maanden mogelijk is om de kerk te gebruiken. Doordat de BankGiroLoterij 750.000 euro doneerde is er nu ook een zekere financiële basis om de plannen uit te voeren.

Historische rondleiding

Gert-Jan de Koster wil nu gaan werken aan een aantrekkelijke vormgeving voor de historische rondleiding. Hij gelooft dat door de donatie van de BankGiroLoterij ook andere partijen zich zullen verbinden aan de Grote Kerk. En dat over drie jaar alsnog zo'n 70.000 bezoekers en toeschouwers hun weg weten te vinden naar de cultuurtempel.

